Елизавета Осокина: «В парное катание уже вжилась, теперь надо работать над качеством. В какой-то степени легче выступать – не одна»

Российские фигуристы и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление на этапе серии Гран-при России в Казани.

Осокина и Грицаенко лидируют после короткой программы пар в соревнованиях КМС. Ранее Осокина выступала в одиночном катании.

«В целом неплохо откатали. Набрали с прошлого старта, идем вперед. Группа поддержки была. Приятно выступать дома, дополнительные эмоции. Подбадривает.

В парное катание уже вжилась. Теперь надо работать над качеством. В какой-то степени легче выступать, не одна. Есть мужское плечо. Работаем над техникой», – сказала Осокина.

«Последние сезоны зрителей мало было, сами себе хлопали. А здесь казанское гостеприимство. Мы пока еще до конца не скатались, приходится договариваться друг с другом.

Нет пока до конца еще понимания друг друга, когда без слов. Но все равно победа, что мы можем вместе сладно кататься и показывать результат. Это наш всего лишь второй полноценный старт, поэтому все впереди.

Много соревнований планируем, будем набирать форму. Если не в этом сезоне, то в следующем точно будем усложнять прыжковую часть и поддержки. И дотачивать уже то, что есть, дорабатывать», – добавил Грицаенко.