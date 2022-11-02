Софья Самоделкина: «Мечтаю построить свой каток, как Плющенко. Но сначала надо добиться результата в спорте и стать более известной»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что надеется принять участие в Олимпиаде-2026, а также мечтает построить собственный каток. 

– Знаю, насколько сильно вы мечтали попасть на Олимпийские игры. Но сегодняшние реалии таковы, что ближайшая Олимпиада может вообще пройти без участия России. Представляете себя на льду через восемь лет?

– Так далеко я не заглядываю. И все-таки очень-очень надеюсь, что через четыре года Игры у нас будут и я смогу туда поехать. Причем не просто поехать, а что-то достойное там показать.

– Выдать пять четверных, как это сделала в Пекине Александра Трусова?

– В 19 лет я, наверное, столько не соберу, но два наверняка. Надеюсь, что никому за это время не придет в голову запретить в женском катании прыжки ультра-си.

– А какие-то жизненные планы, не связанные с активными выступлениями, у вас имеются?

– Конкретных планов пока нет. Не исключаю, что спорт останется в моей жизни только в виде шоу, а в плане профессии я выберу вообще другую специальность. Криминалистику, например.

Но вообще я бы очень хотела получить спортивное образование, которое позволило бы мне в будущем работать тренером.

Еще мечтаю построить свой каток, как это сделал Евгений Плющенко. Но сначала надо добиться результата в спорте и стать более известной, чем сейчас, скажем так, – сказала Самоделкина. 

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