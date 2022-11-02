Софья Самоделкина: «Раньше Трусова казалась мне закрытой и сердитой. На самом деле она классная, веселая, с ней очень интересно»

Российская фигуристка рассказала, как отреагировала на переход в группу Светланы Соколовской.

– Знаю, что до нынешнего сезона вашим кумиром была Саша Трусова. Сейчас вы не только оказались в одной группе, но и выступаете в российском Гран-при на одних и тех же этапах. Дискомфорта нет?

– На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось все настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести.

Какое-то время больше присматривалась – с другой стороны катка, когда мы оказывались на одном льду.

Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой, что ли: не представляла, как к ней можно подойти и о чем-то заговорить. И все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле.

– И какая же?

– Совершенно классная. Веселая, открытая. С ней очень интересно. Это вообще круто – работать на льду с таким человеком.

– А соревноваться с ним?

– Тоже. Я вообще никогда не стремилась выбирать себе каких-то удобных соперников или рассуждать, фартануло мне или нет, – сказала Самоделкина.