Софья Самоделкина: «Поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести вечера. Стала ложиться спать рано, иначе невозможно не думать о еде»

Российская фигуристка рассказала об ограничениях в еде.

– Большой спорт – это в определенной степени постоянное насилие над собой. От этого устаешь?

– Вообще-то да. Например, в этом сезоне я посмотрела на себя в ходе прокатов, поняла, что нахожусь совсем не в том виде, в котором хотела бы. Поэтому сразу после мы немножко отдохнули, и началась довольно тяжелая работа.

Плюс я поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести часов вечера, ну и вообще убрать сладкое. Я вообще сладкоежка. Сестра иногда от чего-то отказывается, потому что не любит ту или иную сладость, а я обожаю все. И сладкое, и булочки.

Сейчас, когда приходится жестко себя ограничивать, я даже спать ложиться стала рано, часов в восемь. Иначе есть хочется так сильно, что невозможно об этом не думать.

Зато утром встаю на весы, стремительно умываюсь, едва ли не за минуту, и сразу бегу к холодильнику, – сказала Самоделкина.