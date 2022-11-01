Софья Самоделкина: «На этапе Гран-при России мне удалось не все, но многое. Большое спасибо тренерскому штабу за труд, веру, поддержку и настрой»

Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала итоги этапа Гран-при России в Сочи, где заняла второе место.

«Закончился мой первый в этом сезоне старт – этап Гран-при России, на котором мне удалось не все, но получилось многое.🥈

Большое спасибо тренерскому штабу, особенно Светлане Владимировне (Соколовской) и Лилии Айратовне (Биктагировой) – за ваш труд, за веру в меня, за поддержку и настрой! Благодарю всех болельщиков «Айсберга» за вашу фантастическую поддержку!

Благодарю всех фанов, которые болели за меня во время трансляций! Спасибо вам, ребята, чувствую вашу поддержку всегда! Спасибо моим родным и близким, которые переживают и болеют за меня! Люблю и обнимаю каждого из вас!

Поздравляю с медалями невероятных Александру Трусову и Марка Кондратюка. Сезон открыли, работаем дальше!» – написала Самоделкина в телеграм-канале.