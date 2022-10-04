Мемориал Панина. Тютюнина и Багин, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов представят ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Мемориал Панина Андрей Багин Павел Дрозд Максим Некрасов Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Елизавета Пасечник Фигурное катание

5 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты выступят с ритм-танцами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.10 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Яна Трубинова – Владислав Шевнин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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