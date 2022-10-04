Мемориал Панина. Тютюнина и Багин, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов представят ритм-танцы

5 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты выступят с ритм-танцами.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
Яна Трубинова – Владислав Шевнин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Софья Тютюнина – Андрей Багин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов