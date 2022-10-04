Мемориал Панина. Тютюнина и Багин, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов представят ритм-танцы

5 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты выступят с ритм-танцами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

Участники

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Яна Трубинова – Владислав Шевнин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

– Андрей Багин

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Елизавета Пасечник –

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов