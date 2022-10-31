Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) объяснил отсутствие и в списках участниц этапа Гран-при России в Казани.

Тренер Муравьевой Евгений Плющенко сообщил, что она пропустит соревнования в Казани из-за травмы, но выступит на четвертом этапе в Москве.

«Спортсмен – живой человек. Мы в рабочем режиме обсуждаем участие спортсменов в соревнованиях с тренерскими штабами. Девочки [Муравьева и Усачева] были перераспределены на другие этапы. Каждый понедельник мы выкладываем актуальный список на предстоящую неделю и надеемся, что на это время спортсмены будут здоровы», – сказал Коган.

Этап Гран-при России в Казани пройдет 5-6 ноября.