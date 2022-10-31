Евгений Плющенко: «Муравьева не выступит на этапе в Казани из-за травмы. Ее выступление перенесли на московский этап»
Фигуристка Софья Муравьева выступит на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
«Софья [Муравьева] не выступит на этапе в Казани из-за травмы. В целом ничего страшного. Ее выступление перенесли на московский этап серии», – сказал Плющенко.
Этап Гран-при России в Казани пройдет 5-6 ноября, в Москве – 12-13 ноября.
Усачева, Муравьева и Семененко не выступят на этапе Гран-при России в Казани
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