Василиса Даванкова: «Трусова – бунтарка, идет напролом. Это вызывает уважение, симпатизирую ей»
Экс-фигуристка, блогер Василиса Даванкова рассказала, что симпатизирует Александре Трусовой.
– Я симпатизирую Саше. Она бунтарка, идет напролом, это вызывает уважение.
У нас есть, например, Алина Загитова и Аня Щербакова, они талантливые, старательные и находятся выше всех скандалов. А Саша Трусова другая, у нее свой путь. Такие фигуристы тоже должны быть.
Пусть она попробует поработать с новым тренером. Принесет ей это пользу или нет – будет зависеть от того, как она будет работать.
– У тебя не было идеи пригласить в свои ролики Трусову? Когда смотрела твои видео, сразу подумала о бесстрашной Саше.
– Когда я снимала длинные ролики для своего канала, у девочек был олимпийский сезон. Поэтому пригласить их для участия в ролике, где они могли травмироваться, я не могла.
Я бы, конечно, собрала несколько миллионов просмотров, если бы травмировала Трусову в своем видео, ха-ха. Но тогда еще больше человек прокляли бы меня, – сказала Даванкова.
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