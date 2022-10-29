Бойкова о короткой программе: «Ощущения прекрасные. Была небольшая помарочка на выбросе, но в остальном мы катались очень хорошо»

Фигуристы Александра Бойкова и прокомментировали свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Козловский: Отличные впечатления. Старт сезона официально дан на таком важном турнире. Рады, что на серьезном уровне откатали программу, продемонстрировали ту работу, которую проделывали последние месяцы.

Бойкова: Прекрасные ощущения. Была небольшая помарочка на выбросе, но в остальном мы катались очень хорошо, удалась хорошая подкрутка, тройной риттбергер. Это все замазало небольшую оплошность, которую мы не допустим завтра.

Тамара Николаевна [Москвина], к сожалению, не приехала с нами, так как много пар еще в группе готовятся к своим этапам.

Козловский: Пар у нас много, а Тамара Николаевна одна! Поэтому стараемся ее беречь.

Бойкова: Зрителей немного сегодня, но поддерживали очень хорошо.

Козловский: Конечно, чем больше зрителей, тем сильнее энергетика, с большим воодушевлением выступаем из‑за них. Но мы все равно любим Сочи, отличный город, а эта арена особенная – насыщенная олимпийской энергетикой, центральной для нашего спорта, потрясная атмосфера.