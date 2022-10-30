Ирина Хавронина: «Есть с кем соревноваться. Не могу сказать, что нет конкуренции»
Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано прокомментировали выступление на этапе Гран-при России в Сочи (2-е место).
Хавронина: Это было неплохо, лучше, чем на контрольных прокатах, по ощущениям. Будем стараться исправлять ошибки, которые здесь допустили, и выступать еще лучше. Почему выбрали Вивальди? Это классика.
Чиризано: Она вечна.
Хавронина: Мы изначально выбрали нашу первую часть, потом стали думать над второй, что уже добавить, и Вивальди «Зима» прямо идеально подходила. Нам нравится эта музыка.
Чиризано: Почему так мало представителей в танцах на льду? Наша главная цель — это выступать, работать и показывать. Насчет того, что некоторые пары не выступают, это не к нам вопрос.
Хавронина: Есть ли нехватка конкуренции? Есть с кем соревноваться. Не могу сказать, что нет конкуренции.
Чиризано: Главное — улучшать себя с каждым стартом и соревноваться с самими собой в первую очередь.
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