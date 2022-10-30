Трусова в произвольной программе на Гран-при России планирует исполнить четверной лутц, Самоделкина – четверной сальхов и тройной аксель, Петросян – два квада
30 октября на этапе Гран-при по фигурному катанию «Бархатный сезон» в Сочи спортсменки выступят с произвольными программами.
Софья Самоделкина, помимо тройных прыжков, планирует исполнить четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота, Александра Трусова – четверной лутц. В заявке у Аделии Петросян четверные тулуп и риттбергер.
Произвольная программа у женщин начнется в 14.15 по московскому времени.
Комментарии