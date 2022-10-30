30 октября на этапе Гран-при по фигурному катанию «Бархатный сезон» в Сочи спортсменки выступят с произвольными программами.

, помимо тройных прыжков, планирует исполнить четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота, – четверной лутц. В заявке у четверные тулуп и риттбергер.

Произвольная программа у женщин начнется в 14.15 по московскому времени.