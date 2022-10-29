Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Грин и Парсонс выступят с произвольными танцами
29 октября в Миссисоге на этапе Гран-при по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду.
После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 22.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
2. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
4. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
Вторая разминка
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
После ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,23
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,30
3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,13
4. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,94
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 74,59
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 70,85
7. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 68,88
8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 67,68
9. Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 61,40
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 58,03
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