Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Грин и Парсонс выступят с произвольными танцами

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29 октября в Миссисоге на этапе Гран-при по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду. 

После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 22.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Первая разминка

1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

2. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

4. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

Вторая разминка

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) 

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

После ритм-танца

1. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) – 87,23

2. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 83,30

3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,13

4. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,94

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 74,59

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 70,85

7. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 68,88

8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 67,68

9. Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 61,40

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 58,03

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