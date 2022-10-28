Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы

28 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 22.50 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

2. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)

3. Мисато Комацубара – (Япония)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

Вторая разминка

6. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

7. Марджори Лажуа – (Канада)

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

9. – (Канада)

10. – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара