Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
28 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 22.50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
2. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
3. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
Вторая разминка
6. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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