Ягудин о выступлении Трусовой: «Не могу сказать, что мне что‑то не понравилось. Она прекрасно выглядит, завтра надеемся увидеть четверные прыжки»

Олимпийский чемпион прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи (2-е место).

«Интересная постановка , но, когда происходят глобальные изменения в жизни спортсмена, кто‑то может быстро адаптироваться, кто‑то нет. У Саши действительно была помарка в короткой программе.

Это спорт, и мы не роботы, все совершаем ошибки. Мы все прекрасно знаем, чтобы чувствовать себя комфортно в программах и не совершать ошибки, нужно их накатывать. Большого количества времени у Саши не было.

Не могу сказать, что сегодня мне что‑то не понравилось. Она выступила со своеобразным, немножко дерзким стилем. Мне он импонирует.

В целом она прекрасно выглядит, завтра надеемся увидеть уже четверные прыжки. У нас двоеборье, завтра произвольная, надо бороться до конца», – сказал Ягудин.

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