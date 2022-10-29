Алена Леонова: «Еще перед началом соревнований предполагала, что Петросян – фаворит этапа. Программа Аделии очень понравилась»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 поделилась мнением о выступлении в короткой программе на этапе Гран-при России.

«Аделия очень понравилась, даже несмотря на помарку на каскаде, очень классная программа, исполнена на одном дыхании. Прекрасные прыжки, Аделия очень красивая.

Думаю, в произвольной программе мы увидим еще что-то более сложное. И я еще перед началом соревнований предполагала, что именно Аделия фаворит этого этапа.

При всех заслугах Саши Трусовой, ее сложного контента мы пока в этом сезоне не видели. С произвольной программы на контрольных прокатах она снялась, поэтому пока непонятно, есть ли сейчас у нее четверные прыжки или нет», – сказала Леонова.

Также экс-фигуристка оценила новую короткую программу .

«Программа мне в целом понравилась, что-то такое новенькое, смотрелась она свежо. Но я бы не делала пока прогнозов, потому что прошло слишком мало времени после перехода.

Считаю, что ее ошибка на прыжке была случайностью. Не думаю, что Саша находится в плохой форме, такие каскады она делает 10 из 10, поэтому не стоит придавать этой ошибке какое-то значение», – отметила Леонова.

Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает