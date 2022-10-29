Авербух о том, что этап Гран‑при России в Сочи проходит при полупустых трибунах: «На произвольной программе, думаю, зрителей будет намного больше»

Хореограф Илья Авербух высказался о том, что этап Гран‑при России в Сочи проходит при полупустых трибунах.

«Федерация фигурного катания делает все возможное, чтобы турниры проходили на очень высоком уровне. На произвольной программе, думаю, зрителей будет намного больше.

Я бы шоу не противопоставлял по посещаемости соревнованиям. Шоу проходят в курортный сезон и собирают в своем составе единовременно большое количество чемпионов. Шоу это следствие успехов наших ребят на соревнованиях», – сказал Авербух.