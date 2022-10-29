Татьяна Тарасова: «У Трусовой хорошая программа. А ее саму пока не вижу, она еще не в программе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о новой короткой программе .

Фигуристка представила короткую программу под песню Индилы Ainsi bas la vida на этапе Гран-при России в Сочи.

Трусова чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип, но сделала степ-аут на тройном лутце – двойном тулупе. С 70,20 баллами она заняла второе место.

«Хорошая программа, вполне. А сама – пока не знаю, не вижу пока ее. Это начало сезона, она еще не в программе. Она же сменила тренера, и это тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», – сказала Тарасова.

Видео короткой программы Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи, где она ошиблась на каскаде