Татьяна Тарасова: «У Трусовой хорошая программа. А ее саму пока не вижу, она еще не в программе»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о новой короткой программе Александры Трусовой.
Фигуристка представила короткую программу под песню Индилы Ainsi bas la vida на этапе Гран-при России в Сочи.
Трусова чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип, но сделала степ-аут на тройном лутце – двойном тулупе. С 70,20 баллами она заняла второе место.
«Хорошая программа, вполне. А сама – пока не знаю, не вижу пока ее. Это начало сезона, она еще не в программе. Она же сменила тренера, и это тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», – сказала Тарасова.
Видео короткой программы Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи, где она ошиблась на каскаде
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