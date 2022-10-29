Илья Авербух: «Быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Трусовой, достаточно сложно. В этом нет никакой вины Соколовской»

Хореограф и продюсер прокомментировал результаты короткой программы женщин на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

«Сегодня утром я говорил, кто является теневым фаворитом – это , потому что чудес не бывает, так быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Саши Трусовой, достаточно сложно.

Точно в этом нет никакой вины , это просто сложный вход в сезон, мы все очень любим Сашу и желаем, чтобы как можно быстрее она вернула свои кондиции. Поэтому я считаю, что Сашу нужно поддержать, ждем произвольной программы.

Переход к другому тренеру, поиск новой мотивации, взросление – достаточно сложная история. Никому не рекомендовал бы критиковать, а рекомендовал бы говорить слова поддержки», – сказал Авербух.

⚡ Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова – 2-я, Самоделкина – 5-я