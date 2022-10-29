Татьяна Тарасова: «Петросян каталась хорошо, но пока эмоций никаких не вызвала»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.

«Аделия каталась хорошо, но пока эмоций никаких не вызвала. Сделала тройной аксель уникально, молодец.

Есть несколько девочек, которые пытались, но их на одной руке пересчитать можно. Это уникальный прыжок, он и для мальчиков уникальный», – сказала Тарасова.

«Музыка у Самоделкиной очень неудачная», – также отметила Тарасова.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову