«Если хотите кататься в обтягивающих лосинах, подарю мерч!» Трусова ответила на вопросы Транькова в блиц-интервью
Фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.
– Если бы у победы был цвет, то какой?
– По-моему, очевидно – золотой.
– Подарок болельщиков, который удивил?
– Собаку мне подарили на 18 лет... Проигрыватель [для пластинок] подарили.
– Если у тебя будет собственный мерч, что на нем будет изображено?
– Ракета.
– Я думал, кантилевер.
– Просто у меня почти есть.
– Подаришь?
– Ну, если вы хотите в обтягивающих лосинах кататься, подарю!
– На что потратишь призовые?
– Да у меня все есть... Просто будут лежать.
– Ты хоть раз измеряла длину своих волос?
– Кто-то мерил, но я уже не помню. Не я сама. Кто-то хотел померить – померил. Знаю только, что до колена, а в сантиметрах – нет.
– Тебе уже приходили штрафы за нарушение ПДД?
– И не только штрафы, еще пробила колесо, эвакуировали машину.
– Фильм, который пересматривала последний раз?
– «Шаг вперед», – ответила Трусова.
Гран-при России. «Бархатный сезон». Трусова, Самоделкина, Петросян и Яметова покажут короткие программы
Комментарии