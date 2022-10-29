«Если хотите кататься в обтягивающих лосинах, подарю мерч!» Трусова ответила на вопросы Транькова в блиц-интервью

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.

– Если бы у победы был цвет, то какой?

– По-моему, очевидно – золотой.

– Подарок болельщиков, который удивил?

– Собаку мне подарили на 18 лет... Проигрыватель [для пластинок] подарили.

– Если у тебя будет собственный мерч, что на нем будет изображено?

– Ракета.

– Я думал, кантилевер.

– Просто у меня почти есть.

– Подаришь?

– Ну, если вы хотите в обтягивающих лосинах кататься, подарю!

– На что потратишь призовые?

– Да у меня все есть... Просто будут лежать.

– Ты хоть раз измеряла длину своих волос?

– Кто-то мерил, но я уже не помню. Не я сама. Кто-то хотел померить – померил. Знаю только, что до колена, а в сантиметрах – нет.

– Тебе уже приходили штрафы за нарушение ПДД?

– И не только штрафы, еще пробила колесо, эвакуировали машину.

– Фильм, который пересматривала последний раз?

– «Шаг вперед», – ответила Трусова.

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