Гран-при России. «Бархатный сезон». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Чиризано представят ритм-танцы

29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Александра Буторина – Никита Сборик

Александра Прокопец – Александр Васькович

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский