Гран-при России. «Бархатный сезон». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Чиризано представят ритм-танцы
29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
Сочи
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
Александра Буторина – Никита Сборик
Александра Прокопец – Александр Васькович
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский
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