Дэвис и Смолкин, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин вошли в состав сборной России в танцах на льду на новый сезон

Определен состав сборной России в танцах на льду на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Танцы на льду

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Александра Степанова – Иван Букин

Диана Дэвис – Глеб Смолкин

Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Резерв

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Елизавета Шанаева – Александр Шустицкий

Юниоры

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Елизавета Пасечник (указана без партнера)

София Алексова – Илья Владимиров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Анна Коломенская – Артем Фролов

Елизавета Малеина – Григорий Родин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Резерв юниоров

София Качушкина – Марк Волков

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Анна Михайловна Щербакова – Егор Гончаров

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?