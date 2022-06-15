Дэвис и Смолкин, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин вошли в состав сборной России в танцах на льду на новый сезон

Определен состав сборной России в танцах на льду на сезон-2022/23.
Состав сборной России
Танцы на льду
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Александра Степанова – Иван Букин
Диана Дэвис – Глеб Смолкин
Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Резерв
Софья Тютюнина – Андрей Багин
Елизавета Шанаева – Александр Шустицкий
Юниоры
Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Алиса Овсянкина – Матвей Самохин
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Елизавета Пасечник (указана без партнера)
София Алексова – Илья Владимиров
Арина Горшенина – Илья Макаров
Анна Коломенская – Артем Фролов
Елизавета Малеина – Григорий Родин
Анна Румак – Глеб Гончаров
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
Резерв юниоров
София Качушкина – Марк Волков
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Анна Михайловна Щербакова – Егор Гончаров
Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!
«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?