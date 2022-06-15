Дэвис и Смолкин, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин вошли в состав сборной России в танцах на льду на новый сезон

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Егор Базин Андрей Багин Артем Фролов Елизавета Худайбердиева Аннабель Морозова Елизавета Шанаева Дэвид Нарижный Софья Тютюнина Александр Шустицкий Диана Дэвис Глеб Смолкин Екатерина Миронова Евгений Устенко Ирина Хавронина Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Марк Волков Софья Леонтьева Даниил Горелкин Алиса Овсянкина София Алексова Илья Владимиров Василиса Кагановская Валерий Ангелопол София Качушкина Анна Румак Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Матвей Самохин Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Елизавета Малеина Григорий Родин Анна Коломенская Арина Горшенина Илья Макаров Фигурное катание

Определен состав сборной России в танцах на льду на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Танцы на льду

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Александра Степанова – Иван Букин

Диана Дэвис – Глеб Смолкин

Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Резерв

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Елизавета Шанаева – Александр Шустицкий

Юниоры

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Елизавета Пасечник (указана без партнера)

София Алексова – Илья Владимиров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Анна Коломенская – Артем Фролов

Елизавета Малеина – Григорий Родин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Резерв юниоров

София Качушкина – Марк Волков

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Анна Михайловна Щербакова – Егор Гончаров

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные