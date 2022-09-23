Nebelhorn Trophy. Хендрикс, Скизас, Со Ен И, Эндрюс, Киибус и Голд покажут произвольные программы

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24 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Яэ-Миа Нейра (Чили)

2. Анастасия Гожва (Украина)

3. Грейси Голд (США)

4. Ливия Кайзер (Швейцария)

5. Нина Петрыкина (Эстония)

Вторая разминка

6. Кристина Исаев (Германия)

7. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

8. Эва-Лотта Киибус (Эстония)

9. Штефани Пезендорфер (Австрия)

10. Линдси ван Зандерт (Нидерланды)

11. Старр Эндрюс (США)

Третья разминка

12. А Сун Ен (Южная Корея)

13. Линнеа Седер (Финляндия)

14. Ольга Микутина (Австрия) 

15. Со Ен И (Южная Корея)

16. Маделин Скизас (Канада) 

17. Луна Хендрикс (Бельгия) 

После короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,19

2. Маделин Скизас (Канада) – 64,99

3. Со Ен И (Южная Корея) – 61,31

4. Ольга Микутина (Австрия) – 58,31

5. Линнеа Седер (Финляндия) – 57,43

6. А Сун Ен (Южная Корея) – 56,94

7. Старр Эндрюс (США) – 53,31

8. Линдси ван Зандерт (Нидерланды) – 53,11

9. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 52,78

10. Эва-Лотта Киибус (Эстония) – 50,94...

13. Нина Петрыкина (Эстония) – 47,34...

15. Грейси Голд (США) –  45,08

Расписание Nebelhorn Trophy: там выступают Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно

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