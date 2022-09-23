Nebelhorn Trophy. Хендрикс, Скизас, Со Ен И, Эндрюс, Киибус и Голд покажут произвольные программы

24 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе женщины выступят с произвольными программами.
После короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс.
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 12:00 по московскому времени
Первая разминка
1. Яэ-Миа Нейра (Чили)
2. Анастасия Гожва (Украина)
3. Грейси Голд (США)
4. Ливия Кайзер (Швейцария)
5. Нина Петрыкина (Эстония)
Вторая разминка
6. Кристина Исаев (Германия)
7. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
8. Эва-Лотта Киибус (Эстония)
9. Штефани Пезендорфер (Австрия)
10. Линдси ван Зандерт (Нидерланды)
11. Старр Эндрюс (США)
Третья разминка
12. А Сун Ен (Южная Корея)
13. Линнеа Седер (Финляндия)
14. Ольга Микутина (Австрия)
15. Со Ен И (Южная Корея)
16. Маделин Скизас (Канада)
17. Луна Хендрикс (Бельгия)
После короткой программы
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,19
2. Маделин Скизас (Канада) – 64,99
3. Со Ен И (Южная Корея) – 61,31
4. Ольга Микутина (Австрия) – 58,31
5. Линнеа Седер (Финляндия) – 57,43
6. А Сун Ен (Южная Корея) – 56,94
7. Старр Эндрюс (США) – 53,31
8. Линдси ван Зандерт (Нидерланды) – 53,11
9. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 52,78
10. Эва-Лотта Киибус (Эстония) – 50,94...
13. Нина Петрыкина (Эстония) – 47,34...
15. Грейси Голд (США) – 45,08
Расписание Nebelhorn Trophy: там выступают Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно