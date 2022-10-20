Яна Рудковская: «Плющенко говорит: «Софа Титова — это мой проект, в который я верю с самого начала»

, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о победе Софьи Титовой на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

«Жаль, что у Софьи не все получилось в произвольной. На разминке она сделала чисто четверной и аксель в три с половиной оборота. Вообще, Софья стабильно сейчас прыгает: возможно, переволновалась. Конечно, мы рассчитывали немного на другие баллы, что сделает и четверной прыжок, и тройной аксель, потому что она стабильная спортсменка.

Мы очень рады ее победе. В ноябре будет четыре года, как Софья занимается в нашей академии «Ангелы Плющенко». Она едва ли не дольше всех тренируется у нас. Как говорит мой муж : — это мой проект, в который я верю с самого начала». Мы во всем помогаем ей.

Рады, что у Софьи получилась потрясающая короткая программа. Я надеялась, что сегодня мы увидим продолжение с тройным акселем и четверным сальховом, но не получилось. При этом прыжки были нормально докручены. На следующий этап Гран-при будет планка — сделать все чисто. Я рада, что Софья единственная не побоялась потерять каскад и попыталась сделать комбинацию тройной аксель – тройной тулуп. Блестяще выполненный каскад!

Да, над произвольной Софье еще надо работать. Однако первое место — это наша первая маленькая победа. Тренерский штаб ее заслужил. За четыре года проделана огромная работа. Четыре года назад Софья пришла к нам с двойными прыжками, даже не умела делать аксель в два с половиной оборота. Поэтому сейчас можно сказать, что она — спортсмен академии «Ангелы Плющенко».

Мы гордимся Софьей, считаем ее очень перспективной девочкой и спортсменкой высочайшего уровня. К концу года у нее запланировано два четверных. Надеюсь, что к сальхову прибавится еще и четверной тулуп. Я знаю, что Софья учит и другие прыжки. Впереди у нее много задач. Мы гордимся нашими спортсменами, будем продолжать их поддерживать, болеть за них и помогать им!

Софье мы очень много помогаем, у нее много спонсоров, которые в нее верят. Девочка — уникальная, красивая, у нее потрясающая крутка. Ну и, конечно же, она рисковая. Ведь кто не рискует, тот не выигрывает», – сказала Рудковская.