Евгений Плющенко: «Многие считают, что пикировку с Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Нужно было создать ажиотаж вокруг турнира по шоу-программам»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его конфликт с Алексеем Ягудиным был затеян для привлечения интереса к турниру по шоу-программам.
«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга (Яна Рудковская). Это не так. Придумал я.
Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели.
Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу.
Кстати, мне не поступало никаких предложений об участии в турнире. Хотя я сейчас свободный агент и готов подписать контракт. Конечно, на условиях, достойных двукратного олимпийского чемпиона. С нетерпением жду предложений», – сказал Плющенко.
Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала
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