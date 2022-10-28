Евгений Плющенко: «Многие считают, что пикировку с Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Нужно было создать ажиотаж вокруг турнира по шоу-программам»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что его конфликт с Алексеем Ягудиным был затеян для привлечения интереса к турниру по шоу-программам.

«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга ( ). Это не так. Придумал я.

Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели.

Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу.

Кстати, мне не поступало никаких предложений об участии в турнире. Хотя я сейчас свободный агент и готов подписать контракт. Конечно, на условиях, достойных двукратного олимпийского чемпиона. С нетерпением жду предложений», – сказал Плющенко.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала