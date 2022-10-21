«Как я могу прийти в чужой дом – «вот он я, нарисовался»? Я пока свободный агент». Плющенко об участии в турнире по шоу-программам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет 18-19 марта в Москве.

– К турниру шоу-программ есть уже какие-то наметки, будете готовить выступление?

– У меня не было никакого предложения.

– Вам оно нужно?

– Ну это логично, как я могу прийти в чужой дом – «вот он я, нарисовался»?

– Дом российского фигурного катания – и ваш дом.

– Это не я же провожу соревнования, правильно? Если бы это были мои соревнования, конечно, я бы участвовал или был бы организатором. Это проводит федерация.

– Если вам письмо придет – ответите да?

– Посмотрим. Я пока свободный агент, – сказал Плющенко.

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»