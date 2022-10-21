«Как я могу прийти в чужой дом – «вот он я, нарисовался»? Я пока свободный агент». Плющенко об участии в турнире по шоу-программам
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет 18-19 марта в Москве.
– К турниру шоу-программ есть уже какие-то наметки, будете готовить выступление?
– У меня не было никакого предложения.
– Вам оно нужно?
– Ну это логично, как я могу прийти в чужой дом – «вот он я, нарисовался»?
– Дом российского фигурного катания – и ваш дом.
– Это не я же провожу соревнования, правильно? Если бы это были мои соревнования, конечно, я бы участвовал или был бы организатором. Это проводит федерация.
– Если вам письмо придет – ответите да?
– Посмотрим. Я пока свободный агент, – сказал Плющенко.
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