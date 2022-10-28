Агата Петрова: «Я хочу кататься так же, как Лиза Туктамышева, выступать долго, как и она»

Фигуристка Агата Петрова прокомментировала выступление на этапе Гран-при «Бархатный сезон» в Сочи (3-е место).

«Я сделала все, что мне поставили. Надо усложнять программу и делать все на стартах. Мы отрабатываем на тренировках каскады и учим сложные прыжки.

Мне очень нравится работать с Софьей Самодуровой, она мне очень помогает, мы хорошо с ней общаемся. Достаточно часто советы дает Алексей Николаевич (Мишин), он помогает с разными прыжками и вращениями. Не могу судить, строгий он или нет, но он очень хороший тренер.

Я хочу кататься так же, как Лиза Туктамышева, хочу выступать так же долго, как и она. Иногда я обращаюсь к старшим за советом, иногда Алексей Николаевич просит их нам помочь.

Мне помогали Женя Семененко, Лиза Туктамышева и сейчас Софья Вячеславовна (Самодурова). Женя научил делать «бедуинский» прыжок, а Елизавета научила по технике прыгать лутц и аксель», – сказала Петрова.