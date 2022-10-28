Катарина Гербольдт: «Трусовой сейчас сложнее, наверное, чем многим. Не думаю, что в Сочи она будет выходить на лед со всеми четверными»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи.

«Понятно, что ей сейчас сложно. Сложнее, наверное, чем многим. Но это же спортсменка высокого класса, должна справиться. Не думаю, что в Сочи она будет выходить на лед со всеми четверными», – сказала Гербольдт.

Также бывшая фигуристка отметила уровень конкуренции в мужском катании.

«Меня не удивляет, что в мужском одиночном конкуренция растет. Меня это радует. Здорово, что наши мальчики подтягиваются – молодые к более опытным. И зрителю интереснее смотреть, и более возрастных спортсменов подстегивает.

Расслабляться не стоит. На сегодняшний день российские спортсмены не могут соревноваться на мировой арене. Но эта конкуренция не дает сдавать позиции», – отметила Гербольдт.

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