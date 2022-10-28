Елена Соколова: «Уверена, что 95 процентов зарубежных тренеров смотрели наши прокаты. Они пристально следят и за постановками, и за стартами»

Теги сборная России Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер по танцам на льду Елена Соколова считает, что зарубежные тренеры следят за российскими фигуристами, несмотря на отстранение сборной России от соревнований.

«Мало того что продолжаю следить, также общаюсь много с кем из тренерского состава. Хорошее отношение никто не отменял. Если мы общались много лет на протяжении тренерской карьеры и ранее, то так и остались в контакте. Спорт вне политики.

И они за нами следят. Я уверена, что 95 процентов зарубежного тренерского состава смотрели наши прокаты. И не только взрослые, но и юниорские, потому что их транслировали в Сети. Они пристально следят и за постановками, и за внутренними стартами, как было в прошлом, позапрошлом году. Нет такого, что кто-то выпадает, все в курсе, у кого как дела и кто на каком уровне находится», – рассказала Соколова.

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