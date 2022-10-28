Елена Соколова: «Уверена, что 95 процентов зарубежных тренеров смотрели наши прокаты. Они пристально следят и за постановками, и за стартами»

Тренер по танцам на льду Елена Соколова считает, что зарубежные тренеры следят за российскими фигуристами, несмотря на отстранение сборной России от соревнований.

«Мало того что продолжаю следить, также общаюсь много с кем из тренерского состава. Хорошее отношение никто не отменял. Если мы общались много лет на протяжении тренерской карьеры и ранее, то так и остались в контакте. Спорт вне политики.

И они за нами следят. Я уверена, что 95 процентов зарубежного тренерского состава смотрели наши прокаты. И не только взрослые, но и юниорские, потому что их транслировали в Сети. Они пристально следят и за постановками, и за внутренними стартами, как было в прошлом, позапрошлом году. Нет такого, что кто-то выпадает, все в курсе, у кого как дела и кто на каком уровне находится», – рассказала Соколова.