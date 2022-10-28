Синицина о «Ледниковом периоде»: «С каждым эфиром все больше превращаюсь в такую женщину… не могу сказать, развратную. Начала с нежного образа, и мы идем все дальше»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала об участии в шоу «Ледниковый период», где она выступает в паре с Иваном Скобревым.

– Сейчас главная новость, связанная с Ледниковым периодом, это уход Дани Милохина из проекта…

– Я не в курсе вообще ничего, поэтому об этом ничего сказать не могу. Просто пришла сюда и узнала – и то самая последняя узнала.

– Здесь у тебя есть возможность пробовать разные образы: яркие и лиричные, какие тебе ближе?

– Мы уже сегодня посмеялись над тем, что я с каждым выпуском, с каждым эфиром все больше превращаюсь в более такую женщину… не могу сказать, развратную, ха-ха. Я начала с нежного образа, и каждый раз мы идем все дальше и дальше.

Мне это нравится – пробовать себя в каких-то новых амплуа, таких, какие бы я в спорте не смогла сделать. Стараюсь пробовать все и развивать себя в первую очередь. Мне кажется, для меня это только в плюс.

– Такой опыт как-то поможет по-другому посмотреть на спорт и возможные образы для него?

– Конечно, я про это и говорю. Очень классно, что здесь есть такая возможность – попробовать себя в совершенно разных образах. Это очень поможет в будущем. Когда ты в спорте, ты ходишь и на полу танцуешь, пробуешь себя в разных видах танцев. Это только тебе помогает и развивает, – отметила Синицина.

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