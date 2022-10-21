Алена Косторная: «Совсем скоро начнется ледовое шоу «Дракула» с моим участием. Я уже вышла на лед и начала репетировать»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная показала, как готовится к шоу. 

«Как вы знаете, совсем скоро начнется ледовое шоу «Дракула» с моим участием. Я уже вышла на лед и начала репетировать.

Бонусом маленький фрагмент номера, где я в пяти кофтах пытаюсь запомнить шаги», – написала Косторная.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные