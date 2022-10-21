Алена Косторная: «Совсем скоро начнется ледовое шоу «Дракула» с моим участием. Я уже вышла на лед и начала репетировать»

Чемпионка Европы в женском одиночном катании показала, как готовится к шоу.

«Как вы знаете, совсем скоро начнется ледовое шоу «Дракула» с моим участием. Я уже вышла на лед и начала репетировать.

Бонусом маленький фрагмент номера, где я в пяти кофтах пытаюсь запомнить шаги», – написала Косторная.

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