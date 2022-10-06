Алена Косторная: «Меня выписали, уже дома. В конце ноября еще раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке»

Тренер Елена Буянова сообщила, что чемпионка Европы 2020 года вышла на лед после операции.

6 сентября фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре, а в конце прошлого месяца легла в клинику на реабилитацию.

«Алена (Косторная) вышла на лед, по которому она очень соскучилась. Это было хорошо видно. В общем, она уже катается, а мы ее сдерживаем. Объясняем, что надо потихонечку втягиваться в тренировочный процесс, не форсировать его. Очень рады ее возвращению, ждем полного выздоровления», – сказала Буянова.

«Меня выписали, уже дома. В конце ноября еще раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке, не могла не съездить. Мне было важно увидеться с тренером, обсудить планы, побыть с моей командой», – цитирует Косторную ТАСС.

– Алена, появилась информация, что вы возобновили тренировки на льду.

– Я еще не возобновила тренировки.

– Получается, в прессе дезинформировали?

– Немного да.

– В целом как себя чувствуете, как прошла реабилитация?

– Все хорошо, – приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

«Я действительно бываю в ЦСКА, но тренировки еще не начинала. Мне действительно хочется на лед, но тренеры и врачи сдерживают. Как только я смогу тренироваться, я сообщу об этом первая», – написала Косторная в своем телеграм-канале.