Алла Духова помогла бы Валиевой с постановкой программ: «Если попросит, мы готовы ей помочь»

Художественный руководитель и главный постановщик международного балета «Тодес» Алла Духова заявила, что помогла бы фигуристке Камиле Валиевой с постановкой хореографии в ее программах.

«Камила – чудная девочка. Следим и за ней, и все болеем за наших. Если попросит, мы готовы ей помочь, конечно. У меня был опыт – я работала с французской парой [Марины] Анисиной и [Гвендаля] Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призерами на чемпионате мира.

Меня также приглашали в проект «Ледниковый период», но это был самый первый. Я не согласилась, потому что я просто боюсь. Я бы обязательно падала, обязательно травмировалась – я просто побоялась.

Спрашивают, какое отношение мы имеем к фигурному катанию – а самое прямое, ведь тодес – это элемент фигурного катания», – сказала Духова.

Валиева не попрыгунчик! Магия в ее катании – благодаря балету (не зря Камила получает комплименты от прим)

Камила Валиева: «Хотелось бы видеть в программах, и у себя в том числе, новые стили из танцев на полу»