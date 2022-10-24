Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский

С 26 по 30 октября пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию «Бархатный сезон» в Сочи.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

26 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17.30

Пары, КМС, короткая программа

20.00

27 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13.15

Пары, КМС, произвольная программа

15.45

Девушки, КМС, короткая программа

17.50

Юноши, КМС, короткая программа

20.25

28 октября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12.45

Юноши, КМС, произвольная программа

15.35

29 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Женщины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Мужчины, короткая программа

18.05

30 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

14.45

Пары, произвольная программа

16.45

Мужчины, произвольная программа

18.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.

Фавориты

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.

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