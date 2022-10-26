Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Двоеглазова, Жилина, Щербинина, Петрова, Нелюбова покажут короткие программы

27 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17.50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Быкова

2. Маргарита Веселова

3. Камилла Нелюбова

4. Дарья Сафронова

5.

6. Алиса Шатохина

Вторая разминка

7. Ярослава Иванова

8.

9. Ева Зубкова

10.

11. Людмила Фурсова

12. Мария Ганина

Третья разминка

13. Кира Трофимова

14. Алиса Полякова

15. Ирина Мигаленя

16. Дина Хуснутдинова

17. Агата Петрова

18. Анастасия Марасанова