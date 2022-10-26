Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Двоеглазова, Жилина, Щербинина, Петрова, Нелюбова покажут короткие программы

Теги сборная России результаты женское катание Вероника Жилина Алиса Двоеглазова Анастасия Марасанова Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Ева Зубкова Таисия Щербинина Ирина Мигаленя Алиса Полякова Агата Петрова Алиса Шатохина Бархатный сезон Фигурное катание

27 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» девушки выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17.50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Анастасия Быкова

2. Маргарита Веселова

3. Камилла Нелюбова

4. Дарья Сафронова

5. Алиса Двоеглазова

6. Алиса Шатохина 

Вторая разминка

7. Ярослава Иванова

8. Вероника Жилина

9. Ева Зубкова

10. Таисия Щербинина

11. Людмила Фурсова

12. Мария Ганина

Третья разминка

13. Кира Трофимова

14. Алиса Полякова

15. Ирина Мигаленя

16. Дина Хуснутдинова

17. Агата Петрова

18. Анастасия Марасанова 

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