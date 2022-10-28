Гран-при Канады. Миура и Кихара, Ефимова и Бломмарт, Чан и Хоу, Макинтош и Мимар выступят с короткими программами
29 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию пары представят короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 1.45 по московскому времени (29 октября)
Первая разминка
1. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
Вторая разминка
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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