Гран-при Канады. Миура и Кихара, Ефимова и Бломмарт, Чан и Хоу, Макинтош и Мимар выступят с короткими программами

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29 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию пары представят короткие программы. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 1.45 по московскому времени (29 октября)

Первая разминка

1. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)

2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

Вторая разминка

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) 

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

8. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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