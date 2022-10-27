Авербух об отстранении россиян: «Ждем, что это несправедливое решение будет отменено. Уверен, что это обесценивает победы наших коллег за рубежом»

Хореограф, продюсер поделился мнением о неучастии российских фигуристов в международных соревнованиях под эгидой .

«Конечно, отсутствие противостояния «наших» и «не наших» снижает накал, но при этом огромное спасибо ФФКР – высочайшая организация турнира (Гран-при России), все, что можно сделать в сложившейся ситуации, делается.

Но конечно, мы ждем, что это несправедливое решение будет отменено, и все будут соревноваться друг с другом. Только так можно выяснить сильнейшего – когда все спортсмены мира соревнуются друг с другом.

Уверен, что это также абсолютно зеркально обесценивает победы наших коллег за рубежом: может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», – сказал Авербух.