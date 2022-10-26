Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Щербакова и Гончаров, Овсянкина и Самохин, Чуркина и Фролов выйдут на лед с произвольными танцами
27 октября в Сочи на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду в категории КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
«Бархатный сезон»
Сочи
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алина Жигалко – Кирилл Махов
2. Анна Соболева – Матвей Чураков
3. Анет Коцюбинская – Георгий Трубкин
Вторая разминка
4. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
7. Валерия Камаева – Лев Сергеев
Третья разминка
8. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков
9. Юлия Чуркина – Борис Фролов
10. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин
11. Анна Щербакова – Егор Гончаров
После ритм-танца
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 70,01
2. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин – 69,14
3. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 57,59
4. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков – 53,70
5. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 51,98
6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 51,30
7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 50,60
8. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 46,63
9. Анет Коцюбинская – Георгий Трубкин – 46,21
10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 38,90
11. Алина Жигалко – Кирилл Махов – 38,81
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