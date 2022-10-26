Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Щербакова и Гончаров, Овсянкина и Самохин, Чуркина и Фролов выйдут на лед с произвольными танцами

27 октября в Сочи на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду в категории КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алина Жигалко – Кирилл Махов

2. Анна Соболева – Матвей Чураков

3. Анет Коцюбинская – Георгий Трубкин

Вторая разминка

4. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

7. Валерия Камаева – Лев Сергеев

Третья разминка

8. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков

9. Юлия Чуркина – Борис Фролов

10. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

11. Анна Щербакова – Егор Гончаров

После ритм-танца

1. – Егор Гончаров – 70,01

2. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин – 69,14

3. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 57,59

4. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков – 53,70

5. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 51,98

6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 51,30

7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 50,60

8. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 46,63

9. Анет Коцюбинская – Георгий Трубкин – 46,21

10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 38,90

11. Алина Жигалко – Кирилл Махов – 38,81