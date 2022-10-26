Врач Филипп Шветский: «Сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Тутберидзе, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский прокомментировал информацию о прекращении работы с Этери Тутберидзе.

«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде.

Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России, врачом Федерального медико-биологического агентства. И считаю своим долгом работать в интересах российского спорта и российских спортсменов – это моя профессиональная обязанность», – сказал Шветский.

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Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом Филиппом Шветским (ТАСС)