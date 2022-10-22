«Не боюсь ли перечить Этери Георгиевне? Меня пока не спрашивали, я не перечу». Морозов о несогласии с Тутберидзе в том, что новая короткая лучше олимпийской

Евгения Тарасова и Владимир Морозов оценили свою победу в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

– Тутберидзе на контрольных прокатах сказала, что эта программа Ave Maria еще мощнее, чем ваша олимпийская. Согласны с этим?

Тарасова: Я согласна, просто она интереснее, еще интереснее.

Морозов: Я не могу согласиться. Мне и прошлая программа нравилась, там был конкретный образ, который мы показывали, и она казалась тоже очень интересной.

– Ты не боишься перечить Этери Георгиевне?

Морозов: Меня пока не спрашивали, я не перечу.

– Еще один ваш тренер Максим Траньков сказал, что к этому выступлению по сравнению с контрольными прокатами вы будете готовы более функционально хорошо и можете показать хорошее мощное катание, отличное от того, что было на прокатах. Получилось?

Тарасова: Сегодня каталось намного легче, чем на контрольных прокатах. Именно по физике. Та что да, ты прав.

– Над чем теперь надо поработать? С учетом третьего уровня на тодесе.

Морозов: Это шероховатости, все готово.

– Вы чувствуете любовь публики, как вас все время встречают? Вы ради этого остались?

Тарасова: Очень не хватало в прошлом сезоне вот таких «больших публик». Это очень приятно, это заряжает. И кататься для вас одно удовольствие, – ответили фигуристы в эфире Первого канала.

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