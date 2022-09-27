«Валиева делится личной трагедией со зрителем. Она показывает всем, что это для нее значимо и больно». Спортивный психолог о произвольной программе фигуристки

Спортивный психолог Виктория Борзенкова оценила произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

«В психологии есть очень много направлений, которые помогают проживать различные травмирующие ситуации, в том числе через арт-терапию. Не знаю, в этом ли был замысел, здесь лучше спросить у Камилы и её тренеров.

Насколько эта программа может ей навредить или помочь – тоже сказать сложно. Если у человека серьезная травмирующая ситуация, как правило, ему очень сложно порой даже говорить об этом. Я считаю, если Камиле хочется показывать эту тяжелую, переломную в ее судьбе историю через язык тела, делиться со зрителями частичкой своих переживаний, то почему нет?

Штаб Этери Тутберидзе в целом здравомыслящий, и, естественно, если бы у Камилы до сих пор остро переживался этот вопрос, то никто бы насильно не заставил ее катать такую программу и усугублять ее состояние. Реально серьезная, незакрытая психологическая травма вряд ли позволила бы в принципе катать такую программу, многократно проживая негатив, – это противоестественно», – сказала психолог.

«Есть определенные триггерные ситуации, которые могут поднимать ряд эмоций, травмирующих в том числе. Не знаю, учитывалось ли это при постановке программы, не могу отвечать, чем руководствовался штаб при постановке.

То, что идея неординарная – это факт. Но, как говорится, что от сердца идет, до сердца и доходит. Камила делится своей личной трагедией со зрителем – это характеризует ее как сильную личность. Она показывает всем, что это действительно для нее значимо и больно.

Как это сказывается непосредственно на ее ментальном здоровье, мы не знаем, мы можем только догадываться, как она себя чувствует: травмирует это ее или, наоборот, вселяет больше веры в себя», – добавила Борзенкова.

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