Тарасова об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!»

Теги Татьяна Тарасова Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход Дани Милохина из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!» – сказала Тарасова.

«Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Устал или у тебя стало другое настроение – это не имеет никакого значения. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают... У них, видимо, так поступают. И он нам это показал.

Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

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