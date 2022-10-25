Тарасова об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала уход из шоу , где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!» – сказала Тарасова.

«Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Устал или у тебя стало другое настроение – это не имеет никакого значения. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают... У них, видимо, так поступают. И он нам это показал.

Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают», – цитирует Тарасову «Чемпионат».