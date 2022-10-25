Кадырова о первой тренировке у Тутберидзе: «Все бесконечно прыгают, и я старалась тоже прыгать-прыгать-прыгать. Помню, со льда я вышла никакая»

Российская фигуристка , выступающая в паре с Валерием Колесовым, рассказала об опыте тренировок в группе .

– Как вы попали в группу Этери Тутберидзе?

– Весной 2018 года я неожиданно для себя выступила на соревнованиях на призы Федерации фигурного катания Москвы. Сезон уже закончился, я расслабила булки (как мама любит выражаться) и мыслями была на море. Как вдруг маме звонят из Москвы и просят отправить кого-то из ее девочек на ближайший турнир.

Дело в том, что девочки из Москвы должны были получить спортивные разряды, и этот старт был одним из последних в сезоне, а участников не хватало. Без соперников соответствующего возраста нет оснований для присвоения разряда. Мама говорит мне: «А давай съездим, попробуешь выступить по мастерам!».

Я тогда еще каталась в статусе кандидата в мастера спорта, и вот новый опыт. Я спонтанно ответила: «Почему бы и нет?». Мы за день поставили мастерскую программу, подработали контент и отправились в Москву.

В итоге я на первом же взрослом соревновании выполнила свой разряд. Помню, там победила Анна Щербакова. После произвольной программы мама мне говорит: «Через 30 минут выходишь на тренировку к Этери Георгиевне».

– Что же было на первой тренировке у именитого специалиста?

– Я завороженно смотрела, как все бесконечно прыгают, и старалась тоже прыгать-прыгать-прыгать. Мне кажется, до этого я никогда не выполняла такое количество прыжков – даже за три дня вместе взятых.

Помню, со льда я вышла никакая, еле-еле добралась до машины, запрыгнула на заднее сиденье бревном и сразу уснула. Как проснулась дома – не помню. Зато рано утром надо было опять идти на тренировку. Несколько дней интенсивной работы, и меня взяли в группу.

– Вы занимались там около трех месяцев. Почему в итоге не сложилось?

– Я получила травму. Пришлось в принципе остановить тренировки, и я вернулась домой. Из-за травмы пропустила полсезона.

– Как вы пережили вынужденную паузу в карьере?

– Полгода мне нельзя было кататься от слова «совсем». Занималась учебой и много времени проводила в реабилитационном центре для спортсменов, который построили в Казани к Универсиаде. Сразу после школы я туда ехала на физиотерапевтические процедуры. Времени на отдых и прогулки особо не оставалась, поэтому я не успевала грустить. Думала о главной цели – восстановиться.

Когда ты всю сознательную жизнь занимаешься любимым делом, и вдруг оказываешься от него отрезан... в голову ничего не лезет, хочется скорее вернуться. Доходило до того, что я приходила на каток и просто смотрела на лед, созерцала. Иногда даже надевала коньки прямо джинсах, в которых пришла, и медленно каталась вдоль бортика на одной – здоровой – ноге.

– Представляю, какое счастье вы испытали, вернувшись к полноценным тренировкам!

– А знаете, что самое удивительное? Раньше мне хватало пяти дней пропуска, и приходилось заново собираться, восстанавливать элементы, прорабатывать каждую деталь, чтобы вспомнить ощущения. Но после той полугодовой изоляции я на первой же тренировке собрала все тройные прыжки. Думаю, это благодаря опыту у Этери Георгиевны. Был приятный шок, конечно: я от себя такого не ожидала.

На следующий день мама предложила выступить на соревнованиях. Там я откаталась неплохо. Правда, были проблемы с вращениями, потому что у меня утратилось чувство центровки. Зато прыжки – супер. Так я в одночасье вернулась в спорт, отправилась на далекий Сахалин на международный турнир «Дети Азии», потом заняла шестое место на Первенстве России, – сказала Кадырова.