Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Акатьеву, Тарасову и Морозова с медалями на Гран-при России

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил медалистов этапа Гран-при России «Золотой конек Москвы», который проходил с 18 по 23 октября.

«Завершился первый этап Гран-при России. Поздравляем Камилу Валиеву, Софью Акатьеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Работаем дальше», – говорится в сообщении команды Тутберидзе в инстаграме, где опубликовано совместное фото фигуристов.

Накануне Валиева одержала победу в одиночном катании, Акатьева заняла второе место. Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании.

Самая преданная ученица Тутберидзе: ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»