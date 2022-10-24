Рудковская об этапе Гран-при России: «В женском одиночном выделю только Акатьеву. Никто больше не понравился»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о выступлениях фигуристов на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Мне очень понравилось выступление Димы Алиева, он заслуженно победил, я за него болела вчера. Из мужчин также понравились Саша Самарин и Глеб Лутфуллин. Вчера очень интересно было наблюдать.

В женском одиночном выделю только Софью Акатьеву, мне очень понравилась ее произвольная программа, что девушка исполнила три ультра-си. Я считаю, что вчерашний прокат Акатьевой – это заявка на серьезный пьедестал.

Никто больше не понравился, другие фигуристы могли откатать лучше, наверное.

Сейчас начало сезона, может быть, из-за этого откатались ниже своих возможностей и уровня. Я считаю, что Акатьева и Алиев – однозначно герои этого турнира», – сказала Рудковская.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!