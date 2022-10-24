Алиев о первом этапе Гран-при России: «Безмерно счастлив, что удалось одержать победу. Хочу поблагодарить каждого, кто верит в меня»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев подвел итоги первого этапа Гран-при России в Москве, где он одержал победу.

«Дорогие друзья, завершился для нас с вами первый этап Гран-при России-2022. Я безмерно счастлив, что нам удалось одержать победу и насладиться этим моментом!

Я хочу поблагодарить каждого, кто верит в меня, поддерживает и остается рядом! Я вижу ваше тепло на трибунах, вижу ваш актив внутри интернет-площадок, это здорово! Я полностью ощущаю, что я не один.

Я также хочу сказать спасибо моей команде, ведь они идут и сопровождают меня в нужном направлении. Начало положено, нужно работать дальше.

P. S. Здорово, что вы заметили в костюме произвольной программы самые важные детали... Но пока разгаданы не все. И да, все игрушки, подарки и цветы добрались домой успешно!» – написал Алиев.