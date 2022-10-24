Алексей Ягудин: «Акатьева, соревнуясь среди взрослых, будет накапливать опыт, «обрастет жирком» в плане творчества. И будут у нее в будущем победы»

Олимпийский чемпион высказался о том, что уступила на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Соня Акатьева на протяжении двух сезонов, как мы говорим, выносила всех на юниорском поприще. Сейчас для неё это первый сезон уже во взрослом катании, и, конечно, опыт придет с участием во всех турнирах.

Сегодня она была просто красава! Она была шикарна! Но все равно ты понимаешь, что вчера она еще была юниоркой. Сегодня не хватило как раз по компонентам, возьмите распечатку, там все видно.

И турнир не состоит лишь из произвольной программы. Как и баллы за произвольную программу не выставляют только по прыжкам... Валиева в данный момент неоспорима и в плане презентации, естественно, лидирует, если мы сравниваем ее с Соней Акатьевой.

Сейчас Соня, соревнуясь среди взрослых, будет накапливать определенный опыт, «обрастет жирком» в плане творчества, и будут у нее в будущем победы», – сказал Ягудин.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?