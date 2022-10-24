Хореограф Комолов о произвольной Коляды: «Надо переделывать костюм, на мой взгляд. С подходящим костюмом и чистым прокатом Михаил будет звенеть»

Хореограф Сергей Комолов поделился мнением о программах Михаила Коляды в этом сезоне.

«Михаил Коляда и – магия исполнителя. Понятно, что постановка «Щелкунчика» получилась отменная, они ее сохранили на этот сезон. На Коляду с его культурой жеста, интеллигентностью, осанкой смотреть можно бесконечно. Олимпийская программа – что говорить.

По произвольной впечатление неоднозначное. С одной стороны, ругать – это почти богохульство. Но все же произвольную программу на таком уровне без пяти элементов, как было на контрольных прокатах, не катают.

И костюм мне не кажется удачным. Они хотели сделать контрастный черно-белый пиджак и черно-белые перчатки, но получилось мельтешение. То они белые, то черные, то сливаются со льдом, то не сливаются, а иногда как будто пропадают ненадолго.

И это вместо того, чтобы мы могли видеть все вензеля, которые показывают кисти и пальцы – их там много. Никита Михайлов хорошо умеет делать «вензель» кистями. Я у него даже что-то подсматривал по этой пластике.

Но такие перчатки убивают самый классный момент программы, аттракцион. Надо переделывать костюм, на мой взгляд.

Это произведение Шнитке по повторяемости похоже на «Болеро», и тут нужен суперкатальщик типа Каролины Костнер и Камилы Валиевой. Иначе люди спросят, а зачем вы это вообще брали?

Так и Коляда даже с неудачным прокатом и в спорном костюме заставил забыть о том, что музыка повторяется. Он протащил все четыре минуты, от нее было не устать.

Петр Чернышев однажды уже ставил «Танго в сумасшедшем доме» в «Ледниковом периоде». На двух людей ставил, у него еще руки были в колготках. И мне тем танцем подняли такую планку, что я не уверен, что одиночник может дотянуться до такого уровня.

Там была показана проблематика сумасшедшего дома, как человек туда попал. Танго всегда проще пластически передать вдвоем. Но с подходящим костюмом и с чистым прокатом Коляда будет звенеть», – сказал Комолов.

Михаил Коляда сорвал произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве