Михаил Коляда сорвал произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве

Фигурист Михаил Коляда допустил ряд ошибок в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

На первом прыжке – четверном тулупе – он допустил падение, на втором четверном тулупе сделал только два оборота. В каскаде тройной аксель – тройной тулуп выехал в «тройку». После этого упал с тройного риттбергера, на тройном акселе сделал степ-аут. В каскаде тройной лутц – двойной аксель упал со второго прыжка. Последним элементом был исполнен тройной сальхов.

За произвольную Коляда получил 141,95 балла. В итоге он занял четвертое место (237,32 балла).